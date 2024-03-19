Şiddetli yağış ev yıktı

Kaynak: İHA
Şiddetli yağış ev yıktı
Bitlis’te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı.

Bitlis’te Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kent merkezinde ise sağanak devam ediyor.
Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi’nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı.

Neredeyse evin yarısından fazlası yıkılırken kimsenin yaşamaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Meteorolojinin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı illerin başında gelen Bitlis'te şiddetli yağışın yaşamı kabusa çevirdiğini söyleyen bir vatandaş "Gök adeta delindi. Yağış çok şiddetliydi. Bir evin yıkıldığını yeni öğrendik. Allah beterinden korusun" yorumunu yaptı.

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