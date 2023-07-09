Şiddetli yağış heyelana neden oldu

Düzce’de meydana gelen heyelan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Şiddetli yağış heyelana neden oldu

İHA
Batı Karadeniz Bölgesinde yağışlarla birlikte yaşanan heyelanlar yolların kapanmasına neden olur. Düzce Merkez ile Yığılca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Güney Köyü mevkiinde aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

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Jandarma ekipleri yolu tek şeritten verirken ekipler yolda çalışma başlattı. Yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yığılca ilçesine bu saate kadar metrekareye 150 kilo yağış düştüğü belirtilirken yetkililer sık sık dere kenarlarından uzak durulması için uyarı yapıyor.

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