Lensini düşürdüğünü sandı. Göz doktoruna gidince şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Lensini düşürdüğünü sandı. Göz doktoruna gidince şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı
Gözündeki batma şikayetiyle doktora başvuran hasta, lensinin gözüne kaçtığını öğrendi

Bir hasta, lensini düşürdüğünü düşünerek batma şikayetiyle göz doktoruna başvurduğunda, doktorlar tarafından yapılan muayene sırasında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Hasta, aslında lensinin gözün arkasına kaçtığını öğrendi.

Hastanın batma şikayeti üzerine yapılan muayenede, lensin göz yüzeyinde olmadığı ve normal bir şekilde düşmediği tespit edildi. Daha detaylı bir inceleme sonucunda, lensin gözün arkasına, yani göz içine kaçtığı belirlendi.

Bu durum, göz doktorları için oldukça nadir görülen bir durum olarak kabul ediliyor. Lensin gözün arkasına kaçması, hem hastanın sağlığı açısından hem de lensin kullanımı açısından ciddi bir sorun teşkil edebilir.

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