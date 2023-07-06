Şifa bombası: Şeftali

Şeftali, bağışıklık sistemini güçlendiren, kas yapımına yardım eden, deri hücrelerinin yenilenmesinde rol oynayan C vitamininden de zengin bir meyve. Bir orta boy şeftalinin yaklaşık 70 kalori içerdiğini, diyette 1 adet şeftalinin 1 porsiyon meyve yerine geçtiğini belirten Diyetisyen Gizem Şeber, şeftalinin antioksidan açısından da önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Şeber, “Gün boyunca hava, su ve diğer çevresel faktörler nedeniyle ve yediklerimiz/içtiklerimiz sebebi ile vücudumuzda oluşan sağlığımız açısından zararlı ve yaşlanmayı hızlandırıcı serbest radikallerin bedenimizden atılmasına yardımcıdır. Besinlerin antioksidan içeriklerine göre verilmiş puanlama olan ORAC değeri yarım şeftali için 1814’tür. Zeaksantin, lutein ve beta-kriptoksantin isimli antioksidanları içerir” diye konuştu.

Diyetisyen Şeber, günde 1 adet şeftali tüketerek günlük C vitamini ihtiyacının %12’sinin karşılandığını belirtiyor ve şeftalinin diğer yararları hakkında şu bilgileri verdi:

AKCİĞER VE GÖZE ŞİFA

“Şeftali, vücutta A vitaminine dönüşen beta-karotenlerden zengindir. A vitamini; görme fonksiyonlarımız ve solunum sistemimiz açısından önemlidir. Yeterli A vitamini alanların akciğer kanserine yakalanma risklerinin daha düşük olduğu bilinmektedir. Yüksek kan basıncını düşürmek için tuzu azaltmanın yanı sıra, yüksek potasyumlu beslenmek gerekir. Bir adet şeftali ortalama 300 mg potasyum içerir ve bu içeriği ile zengin potasyum kaynağıdır.”

Diyetisyen Gizem Şeber yaz ayları için de küçük bir not veriyor:

“Şeftali, içerdiği beta-karotenler sayesinde daha kolay brozlaşmada da etkilidir.”