Şifalı otların şahı

Tere otu, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilen ve birçok faydası bulunan bir bitki. İşte tere otunun sağlık üzerindeki etkileri...

TERE OTUNUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tere otunu Dünya Sağlık Örgütü bile ilk sırada öneriyor...

Tere otu, turpgiller familyasına ait, besin değeri yüksek bir bitkidir. A, C, K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Tere otunun sağlık üzerindeki faydaları şunlar...

DEMİR KAYNAĞI



Yüksek oranda demir içerir ve kansızlık sorunlarına iyi gelir.



KANSERLE MÜCADELE



Antioksidan özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu önleyebilir.



SOLUNUM SAĞLIĞI



Uçucu yağları ile solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletir ve öksürük ile bronşit gibi durumları rahatlatabilir.

CİLT SAĞLIĞI



Cilt sağlığına faydalı antioksidanlar içerir ve cildin nem dengesini koruyabilir.

SAÇ SAĞLIĞI



İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde saç sağlığını iyileştirebilir ve saç dökülmesini azaltabilir.

KİLO KONTROLÜ



Düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olur.

TERE OTU NASIL TÜKETİLMELİ

Tere otu, genellikle salatalarda, çorbalarda veya smoothie’lerde kullanılır. Taze tere otu, kahvaltıdan veya öğle yemeğinden bir saat sonra, tek başına veya limon ilave edilerek tüketilebilir. Ancak, tere otunun etkisini en iyi şekilde alabilmek için başka besinlerle birlikte tüketilmemesi önerilir. Tere otunun sağlık üzerindeki bu etkileri, düzenli ve doğru tüketim ile elde edilebilir.