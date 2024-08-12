Sıfır aldığı VIP minibüs kazalı çıktı! Bayiye gidince şok bir cevapla karşılaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan, İzmir'de bulunan Ford Arkas bayiinde bir minibüs satın aldı.

Bazı parçalardan şüphelenen Arslan, aracı yarım saat içinde özel bir ekspertize kontrol ettirirken, araçta arka bagajın sök tak yapıldığı, arka tampon demirinin kaynaklanarak değiştirildiği tespit edildi. Arslan, bunun üzerine, tekrar aynı gün bayiye gelerek durumu bildirdi ve bir tespit de orada yapıldı.

TAMİR ÖNERDİLER İDDİASI

Bunun üzerine Ford Merkeze bilgi verilirken, yetkililerin sıfır satılan aracı yenisi ile değiştirmek yerine tamir yapmayı önerdiği iddia edildi. Arslan, bu öneriyi kabul etmedi. Arslan, 3 Temmuz'dan bu yana sıfır kilometre aldığı aracın yenisi ile değiştirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

"BU ARABADA HERHANGİ BİR KUSUR YOK SIFIR ARAÇTIR DİYE SATTILAR"

Yaşadığı olayları anlatan Furkan Arıkan, “Bu arabayı sıfır olarak 3 Temmuz'a satın aldım. Aldığım gibi arabayı ekspertize götürdüm. Ekspertizde bana arabamın bagaj kapağının sök tak olduğunu, tampon demirinin kaynaklı ve değişen olduğunu belirttiler. Daha sonrasında cam fitilinde oynama ve bozulma görüldüğünü söylediler. Ben de bunları kendi gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Daha sonrasında arabayı aldığım bayiye hemen yarım saat içerisinde, bana teslim ettikleri gün müracaatta bulundum. Bayi bu arabaya ekspertiz yapmak istedi. Götürdüm, onlar da ekspertiz yaptı. Benim dediğim şekilde, aynı şekilde arabanın boyasında kusurlarının olduğu, tampon demirinin değişen olduğu, ellerinde bulunan yine bu aynı marka, aynı model, aynı paket aracın, onun tampon demirinin siyah kaynaksız olup, benim tampon demirinin gri ve kaynaklı olduğu tespit edildi. Daha sonrasında bayi Ford Otosan Araç Üretim Fabrikası'na mail attı. Mailde biz değişim talebimizi ilettik. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Ben bu arabaya 2 milyon 180 bin lira para verdim. Dolayısıyla bu arabaya bana söyledikleri şey, arabanı getir, çiziklerini pasta cila atalım, arabanın cam fitilini değiştirelim, bu bagaj kapağını söktüğün kısmına da fabrikadan böyle olduğuna dair yazı verelim dediler. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bu arabayı satarken bu arabada herhangi bir kusur yok, sıfır araçtır diye sattılar“ diye konuştu.

"BAYİ BUGÜN DİYOR Kİ GEL ARABANI TAMİR EDELİM"

Arslan, kendisine ayıplı aracın sıfır hatasız bir araç olarak satıldığını ve mağdur edildiğini belirterek, “Bayi bugün diyor ki gel arabanı tamir edelim. Ben sıfır araç parası verdim. Bugün arabayı satarsam bu tamir masraflarının dışında arabamın değer kaybına uğruyor. Bagaj kapağı sök takını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Tampon demirinin değişen kısmını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Arabanın çeşitli boyalarındaki kusurları tamir edemezsiniz. Beni bu bayi mağdur etti. Ben yandım siz yanmayın” ifadelerini kullandı.

"ARABANIN KUSURLU OLDUĞUNU KANITLADIM"

Araç alacaklara seslenen Furkan Arslan, “Arabanızı aldığınız gibi sıfır dahi olsa mutlaka ekspertize götürün. Ekspertize bugün ben aldığım gibi götürmeseydim bugün hiçbir şekilde hak talebinde bulunamayacaktım. Aldıktan yarım saat sonra ekspertize götürdüm. Arabanın kusurlu olduğunu kanıtladım. Bayi bana diyor ki gel tamir yapalım. Mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Furkan Arslan mağduriyetini önümüzdeki günlerde adli sürece taşımaya hazırlanıyor.