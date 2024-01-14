Sıfır otomobillerde kampanya haberleri peş peşe geldi. İşte kampanya yapan o markalar

OPEL
Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı, Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 519 bin 900 TL'den fiyatlarla kampanyasını sunuyor.
Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Mokka GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyayı sunuyor.