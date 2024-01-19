Sigara bırakma polikliniklerinde kansere geçit yok

Kaynak: İHA
Sigara bırakma polikliniklerinde kansere geçit yok
Başta akciğer olmak üzere birçok kanser türünün başlıca etkeni olan sigaraya karşı Sigara Bırakma Polikliniklerinde önemli sonuçlar alınıyor. İşte ayrıntılar...

SİGARAYI BIRAKANLAR KANSERE KARŞI KORUNUYOR

Sigara, akciğer başta olmak üzere pek çok kanser türünün en önemli nedenidir. Sigarayı bırakmak ise kanserden korunmanın en etkili yollarından biridir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde Sigara Bırakma Poliklinikleri hizmet vermektedir. Bu polikliniklerde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ilaç, danışmanlık ve destek sağlanmaktadır.

Kanser, dünyada ve ülkemizde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan ciddi bir sağlık sorunudur. Kanserden korunmak için ise yaşam tarzı değişiklikleri yapmak gerekmektedir. Bunların başında da sigarayı bırakmak gelmektedir. Çünkü sigara, akciğer kanserinin yüzde 90’ından, diğer kanser türlerinin de önemli bir bölümünden sorumludur. Ayrıca sigara, pasif içicilik yoluyla da çevresindekilere zarar vermektedir.

Sigarayı bırakmak için ise vatandaşlar Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak veya alo171.saglik.gov.tr adresinden sigara bırakma polikliniklerine ulaşabilirler. Bu polikliniklerde sigarayı bırakmak isteyenlere uzman doktorlar tarafından muayene, ilaç, nikotin bandı, danışmanlık ve destek hizmetleri sunulmaktadır. Sigarayı bırakma polikliniklerinde elde edilen başarı oranı ise yüzde 30 civarındadır.
Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara Sigara Bırakma Poliklinikleri’ne başvurmalarını tavsiye eden Yılmaz, sigarayı bırakmak isteyenler ‘bırakamam’ demesinler, sigara bırakma polikliniklerini bir denesinler. Sigara içenler hem kendilerine hem de yakınlarına zarar veriyor. Sigarayı bırakarak hem sağlıklarını hem de geleceklerini kurtarabilirler” dedi.

İHA

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