Sigara içenler 2,5 kat daha fazla bel ağrısı yaşıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Külekçioğlu, bel ağrısının dünya nüfusunun genelini etkileyen önemli bir sorun olduğunu belirterek uyarılarını sıraladı.

Sevinç Külekçioğlu, “Uzun süreli ayakta durulan ve masa başı işlerde çalışan kişilerde bel ağrısı şikâyetleri daha sık görülür. Bunun dışında, 30 kilogram/metrekareden fazla vücut kitle indeksi olan (obezite durumu) kişilerde de bel ağrısı sıklığı artar. Sigaranın da disk metabolizmasını bozulmasına sebep olduğu, travma ve yaralanmalara karşı zayıf bir ortam oluşturduğu belirtilmektedir. Sigara kullanan kişilerdeki bel ağrısı sıklığının, kullanmayanlara göre 2,5 kat daha yüksek olduğu görülmüştür” dedi.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Külekçioğlu, “Bel ağrısının hayatın tüm dönemlerinde ortaya çıkabilen, günlük yaşamı sekteye uğratarak verimliliği düşüren yaygın bir kas-iskelet sistemi bozukluğu olduğunu dile getiren Omurga, disk veya çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan mekanik bel ağrıları en sık sebeptir. Tekrarlayan travmalar ve anatomik yapıların gereğinden fazla kullanımı kronik mekanik bel ağrılarına neden olur. Bel ağrısı basit bir kas spazmından mekanik bel ağrısına, omurga kireçlenmelerine, bel fıtığına, fibromiyaljiye, yumuşak doku zorlanmalarına, omurganın iltihabi-enfeksiyöz hastalıklarına, apselere, kemik hastalıklarına ve kırıklarına, metabolik- hormonal hastalıklara, romatizmal hastalıklara, iç organ hastalıklarına, büyük damar hastalıklarına, çeşitli kemik/omurga, omurilik ve yumuşak doku tümörlerine ve daha birçok hastalığa işaret edebilir. Bu nedenle, bel ağrısı şikâyetleri geçmediğinde, mutlaka bir hekime başvurarak bel ağrısının nedeni ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı; ağrıma, acıma, yanma veya batma şeklinde, keskin veya künt bir şekilde bel ve çevresinde hissedilebilir. Yeri bazı durumlarda noktasal olarak belirlenebilirken, bazı durumlarda dağınık ve yeri tam tespit edilemez şekildedir. Hafif veya ağır olabilir, iniş çıkışlar sergileyebilir.

Ağrı, kemik, kıkırdak, kas, eklem kapsülü, bağ, disk veya damar kaynaklı olabilir ve her zaman kesin sebep ortaya konulamayabilir. Bazı durumlarda altta yatan ana ağrı sebebi ortadan kalktığı halde bir kez uyarılmış olan sinir uçlarının sinyal göndermeye devam etmesi nedeniyle ağrı sebat edebilir. Stresin de bel ağrılarının sebebinde önemli bir yer tutması kaynağın tespit edilmesini zorlaştırabilir.

Bel ağrısı, hangi dokudan kaynaklanırsa kaynaklansın, ilgili dokular yer değiştirerek veya genişleyip kalınlaşarak sinirler üzerinde bası yapar hale gelir ise bacak ağrısı, uyuşması, ısınması ve idrar kaçırma gibi problemleri beraberinde getirebilir.