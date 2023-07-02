Sigara izmariti evi yaktı

Ankara'da söndürülmeyen sigara izmaritinden çıkan yangında alevler tüm evi sardı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken 2 kişi yaralandı.

Sigara izmariti evi yaktı

(İHA) Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mutfakta sigara içen ev sahibi, sönmeyen izmarit sebebiyle yangına sebep oldu.

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, tüm eve sirayet eden yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Ev sahibi ve binada mahsur kalan yaşlı kadını kurtarırken yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Yanan evde bir kişinin bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin alevleri kısa sürede müdahale ettiğini dile getiren bina sakini Sezer Yılmaz, "Arkadaş sigara yakıp balkona çıkmış. O sırada sigarayı unutmuş.

Balkona çıktığı halde yangını fark etmemiş, alev almış. Benim yan komşum gidip uyarmış. ‘Dairende yangın var’ diyorlar, lastik kokusu var diye balkondan dışarı bakıyor.

Bir teyze binada mahsur kaldı. Teyzeyi kurtaracağım diye bir çocuğun da kolunu cam kesti. Üst kattaki dairedeki bir amcanın da evi zarar gördü” dedi.

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