Sigara kriziyle başa çıkmanın 4 yolu ortaya çıktı. Bilimsel olarak kanıtlandı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sigaranın her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu biliniyor. Sigarayı bırakmada ise insanların en fazla zorlanılan konunun sigara krizi olduğunun altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, sigara kullanımı dünya genelinde en önlenebilir ölüm nedeni olarak kabul edilmesi dikkat çekti.

Her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu sigara kriziyle başa çıkması 4 yolunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O 4 YÖNTEM…

- Güvenli alternatifler bulun

- Neden bıraktığınızı hatırlayın

- Ortamınızı değiştirin

- Dikkatinizi dağıtacak şeyleri bulun

SİGARANIN ZARARLARI

-Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.

-Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

-Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

-Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

-Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

-Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

-Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.

-Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

-Burunda koku alma duygusu azalır.

-Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

-Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

-Pankreas kanseri riski artar.

-Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

-Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

-İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

-Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.

-Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.

-Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.

-Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.

-Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

-Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

-Burunda koku alma duygusu azalır.