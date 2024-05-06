Sergen Yalçın oynamadan kazandı

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Sergen Yalçın oynamadan kazandı
Gaziantep FK-Hatayspor maçının berabere bitmesi sonrası en çok sevinen Antalyaspor ve Sergen Yalçın oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK’nin golünü 11. Dakikada Djilobodji kaydederken 15. Dakikada Kilama’dan yanıt geldi.

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Oluşan bu skor sonucunda Gaziantep FK 35 puanla 17. Hatayspor ise 34 puanla 16. Sırada yer aldı.

Gaziantep’te puanların paylaşılmasından en çok karlı çıkan taraf ise Sergen Yalçın oldu.

45 puanla 10. Sırada bulunan Antalyaspor ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

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