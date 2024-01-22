Sigara sağır ediyor

SİGARA İÇMEK İŞİTME KAYBINA NEDEN OLUYOR

Sigara, insan sağlığı için pek çok zararlı etkiye sahip olan bir alışkanlıktır. Sigara içenlerin veya sigara dumanına maruz kalanların, işitme sağlıklarını da tehlikeye attıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, sigara içmenin işitme kaybının bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösteriyor.

Sigara, içerdiği kimyasal maddelerle vücuttaki kan damarlarını daraltır, oksijen seviyesini düşürür, hücrelere zarar verir, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da işitme sisteminin beslenmesini ve işlevini bozar. Sigara içenler, yüksek ve düşük frekanslarda işitme kaybı yaşama olasılığı daha yüksektir. Ayrıca sigara, kulak çınlaması, baş dönmesi, östaki tüpü iltihabı gibi sorunlara da yol açabilir.

BAŞKA KİMLER RİSK ALTINDA

Sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalanlar da işitme kaybı riski altındadır. Özellikle gençlerde sigara dumanına maruz kalmanın işitme kaybını iki ya da üç kat artırdığı belirlenmiştir. Sigara içmenin işitme kaybına etkisi, sigara içme süresiyle de ilgilidir. Sigara içmeye ne kadar uzun devam edilirse, işitme sağlığındaki hasar da o kadar büyük olur.

Sigara içenlerin işitme sağlığı için sigarayı bırakmaları gerekmektedir. Sigarayı bırakmak, işitme kaybını önlemek veya geciktirmek için en etkili yöntemdir. Sigara içenlerin düzenli olarak işitme testi yaptırmaları ve işitme kaybı belirtilerine dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir.