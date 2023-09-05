Sigara zammı markette kavga çıkardı. Parası yetmeyince tükürülerek dışarı çıkarıldı

Sigaraya gelen son zamlardan sonra parası yetmeyen bir vatandaş ile market sahibi arasında kavga yaşandı.

Sigara zammı markette kavga çıkardı. Parası yetmeyince tükürülerek dışarı çıkarıldı

Philip Morris sigara grubuna bu sabah gelen 5 liralık zammın ardından en düşük sigara fiyatı 47 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 53 TL’den satışa çıkacak. JTI grubu sigaralara da 5 lira zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’ın yaptığı paylaşıma göre JTI grubu sigaraların en düşük fiyatlısı 46 lira olurken, en yüksek fiyatlı sigarası da 51 lira oldu.

SİGARA ZAMMI KAVGA ÇIKARDI

Sigaraya yapılan son zamlar gerginliğe neden oldu.

Şişli'de bir müşteri, almak istediği sigaraya 5 lira zam geldiğini ve kartında yeterli bakiye olmadığını öğrenince market sahibi ile tartışmaya başladı.

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Sinirlerine hakim olamayan market sahibi, vatandaşı dükkandan tükürerek kovdu.

O anlar sosyal medyada viral oldu.

ALKOLLÜ İÇKİLERE DE ZAM KAPIDA

Öte yandan Özgür Aybaş, sigaraya artık iki ayda bir zam geleceğini paylaşarak alkollü içkilere ve biraya zammın kapıda olduğunu vurguladı.

Aybaş, “Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek. Alkollü içkiler ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" dedi.

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