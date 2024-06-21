Sigaraya dev zam. Tarih verildi

Yılın başından bu yana sigaraya art arda zamlar yağarken temmuz ayında da 5 sigara grubuna yeniden zam yapılacağı kaydedildi.

Kanun gereği sigaradan alınan ÖTV, ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar arttırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak. Sigaranın perakende satışı 60 TL’nin altında kalamayacak.

TARİH VERİLDİ

Bu kapsamda, 5 gruptaki sigaralara 3 ila 8 TL arasında değişen fiyatlarda zam yapılacağı kaydedilirken söz konusu zam 4 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

HANGİ SİGARA NE KADAR ZAMLANACAK?

65 TL Winston marka sigaranın fiyatı 6 TL yükselerek 71 TL; Camel Yellow - Brown marka sigaranın 63 TL olan fiyatı da 6 TL zamlanarak 69 TL olacak.

69 TL olan kısa Parliament marka sigara 6 TL zamlanarak 75 TL; Marlbora Touch, 66 TL'den 8 TL zamlanarak 72'ye; 65 TL olan Muratti de 6 TL yükselerek 71 TL olacak.