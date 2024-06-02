Sigaraya yine zam geldi. En ucuz sigara ne kadar oldu?

Mayıs ayından itibaren sigaralara gelen peş peşe zamlar, Haziran ayında da gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli KT&G grubu, sigalarına bugün itibariyle 3 TL zam geldiğini duyurdu. Zamlar yarından itibaren geçerli olacak.

Erol Dündar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı öncesi zamların gelmeye başladığını belirtti.

EN UCUZ SİGARA KAÇ LİRA OLDU?

Son zam ile beraber, KT&G grubundan en ucuz sigaranın fiyatı 61 liraya yükselirken, diğer sigaralar ise 66, 68 ve 70 liradan satılacak.

ÖTV NEDİR?

2002 yılından itibaren alınan Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelen vergi, yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

ÖTV NEDEN ALINIR?

Kanun'un gerekçesinde, tüketicilerin değişen harcamaları uyarınca vergilerin düzenlenmesi, mevcut karmaşık yapının sadeleştirilmesi, Avrupa Birliği'ne uyum sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.