Sigorta sektörünün geleceğini şekillendiren fikirler: Insurtech Ideathon başlıyor

Teknolojinin sigortacılık sektöründeki potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan Insurtech Ideathon etkinliği, geleceğin sigorta dünyasını yeniden şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Insurtech Ideathon, Medeniyet Teknopark ve Aveon Global’in güçlerini birleştirerek düzenlediği bir yarışma ve etkinlik serisi olarak dikkat çekiyor.

Toplam 200 bin TL ödül

Etkinlik, katılımcılara çeşitli ödül fırsatları sunuyor. Birincilik ödülü için 85.000 TL, ikincilik için 65.000 TL ve üçüncülük için 50.000 TL değerinde ödüller verilecek. Ayrıca, katılımcılar fikirlerini paylaşırken iş dünyasının önde gelen isimleriyle de etkileşim fırsatı bulacaklar.

Insurtech Ideathon için son başvuru tarihi 22 Nisan

Başvuru Son Tarihi: 22 Nisan 2024

Eleme Sonuçlarının ve Takımların Açıklanması: 11 Mayıs 2024

Etkinlik Tarihi: 11 Mayıs 2024

Medeniyet Teknopark, yenilikçi ve gelecek odaklı fikirlere yatırım yaparak genç girişimcilerin yeteneklerine ve fikirlerine önem veriyor. Insurtech Ideathon, bu misyon doğrultusunda geleceği bugünden inşa etmek isteyen herkesi bekliyor.

Eğer sen de geleceği şekillendirmek ve sigorta endüstrisinde bir iz bırakmak istiyorsan, Insurtech Ideathon'a başvurmayı unutma! Daha fazla bilgi için www.imuteknopark.com adresini ziyaret edebilirsin.

"Geleceğin sigorta dünyasını dönüştürmeye aday potansiyel fikirleri keşfetmek için önemli olanak"

Teknopark olarak, inovasyon ve teknolojinin gücüne inanıyor ve geleceğin endüstrilerini şekillendiren fikirlere destek veriyoruz. İfadelerini kullanan etkinliğin ev sahiplerinden Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, “InsurTech Ideathon'u düzenleyerek, genç girişimcilerin sigorta sektöründe yenilikçi çözümler üretmesine olanak tanıyoruz. Bu etkinlik, geleceğin sigorta dünyasını dönüştürmeye aday potansiyel fikirleri keşfetmek için bir platform sağlıyor. Yarışmaya katılacak tüm gençleri ve takımları cesaretlendiriyoruz. Geleceği bugünden inşa etmeye hazırız” şeklinde konuştu.