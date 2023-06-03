Siirt adaçayını korumak için 244 bin 315 liralık ceza

Sadece Siirt'te yetişen Siirt adaçayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Nadir bulunan ve nesli tehlike altında olan bu bitkiyi koparanlara ise ceza kesiliyor.

Siirt adaçayını korumak için 244 bin 315 liralık ceza

Nesli tehlike altında olan bitkiyi ise bölge halkının da koruma altına aldığı ve özenle davranıldığı belirtildi.

Bu bitkiyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL ceza uygulanıyor.

600 ADET BULUNUYOR

Endemik bitkiyi yöre halkının da koruma altına aldığını belirten Sinan İmre, “Siirt Tillo bölgesinde yaşıyorum. Bu bölgede Latince ismi Salvia Siirtica Türkçe anlamıyla Siirt adaçayı bitkisi bulunmakta. Bu bölgede sadece 600 adet var.

Dolaysıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bunu koruma altına aldı. Yerli halka da bu bitki türüne herhangi bir zarar gelmemesi için telkinde bulundular. Biz de bu bitki türünü koruma altına aldık.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi buraya gelip bitkinin koparılmasını engellemek için etrafını çitlerle çevirdiler.

Bize de telkinde bulundular yerli halk tarafından bu bitkinin korunmasına dair. Biz de bu bitkiyi korumak için ellerimizden geleni yapıyoruz.

Bu endemik bir bitki olduğu için koparılma cezası 244 bin 315 TL’dir. Bu bitki çay veya herhangi bir içecek olarak kullanılmıyor sadece endemik bir bitki olduğu için koruma altında.” dedi.

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