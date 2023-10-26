Siirt’te ambulans helikopter, kırsalda yüksekten düşen Büşra için havalandı

Olay, saat akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Aşağıbalcılar köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre ailesi ile birlikte kırsal alana menengiç toplanmaya giden Büşra Yağız, bindiği eşekten dengesini kaybedince 10 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı. Büşra ağır yaralanırken, yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büşra, ekiplerin müdahalesiyle düştüğü kayalıktan çıkarılarak, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ambulans helikopter desteği istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.