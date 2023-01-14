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Siirt'te bazı etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Siirt Valiliği 15 Ocak'tan itibaren kentte 15 gün süreyle basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:24
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Siirt'te bazı etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Siirt'te bazı etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
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Siirt Valiliği bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilerek; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, Jandarma bölgesi dahil, 15 Ocak günü saat 00.01'den 29 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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