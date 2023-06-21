Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt’te iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kooperatif Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki otomobil, çevre yolundaki kavşakta V.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle V.S.’nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı.

Kazada otomobildeki sürücünün oğlu Muhammed Sevinç ile N.S., A.S., V.S. ve diğer otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Sevinç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevinç’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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