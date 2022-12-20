20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı

Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde, bir inşaatın merdiven kısmında oluşan göçüğün altında kalan 3 yaşındaki Furkan Dündar yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki ablası Beritan ise ağır yaralandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:18
Takip Et

Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı

Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülburnu köyünde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın merdiven kısmında göçük oluştu. Bu sırada orada olan Furkan ile ablası Beritan Dündar, göçük altında kalarak ağır yaralandı. Göçük altından çıkarılan Furkan ve ablası, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan ablası Beritan ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük Furkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.