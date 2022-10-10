Mağara çöktü: 17 hayvan telef oldu

Siirt’in Eruh ilçesinde 17 küçükbaş hayvan, doludan kaçarken sığındıkları mağaranın çökmesi sonucu telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Çayırlı köyünde bir çoban, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı.

Gün içinde dolu yağışı bastırması üzerine hayvanlar mağaraya sığındı. 17 keçi, mağaranın çökmesi sonucu telef oldu. Keçilerin telef olması, çoban tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



(Kaynak: İHA)