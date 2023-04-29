Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Siirt'te meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Alınan bilgiye göre eski Kurtalan-Kayabağlar kara yolu Caykor mevksinde Muhammed Sacid Sevgili yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden Pelvin, Sena, Melahat ve Ellin Sevgili yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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