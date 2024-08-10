Siirt’te uyuşturucu operasyonu. 170 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’dan şehre uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu' gerçekleştirildi.

Kezer mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan araçlarda gerçekleştirilen aramada 170 kilogram esrar ele geçirildi. Aracın içerisindeki Y.A., R.N. ve Z.A., isimli şüpheli kişiler gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.