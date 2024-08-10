Siirt’te uyuşturucu operasyonu. 170 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA
Siirt’te uyuşturucu operasyonu. 170 kilo esrar ele geçirildi

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 170 kilogram esrar ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’dan şehre uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu' gerçekleştirildi.

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Kezer mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan araçlarda gerçekleştirilen aramada 170 kilogram esrar ele geçirildi. Aracın içerisindeki Y.A., R.N. ve Z.A., isimli şüpheli kişiler gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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