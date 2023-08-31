Şikeci futbolcuyu Alanyaspor'a kim getirdi? Cevap ver Çavuşoğlu

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

Alanyaspor Brezilyalı Eduardo Bauermann'ı transfer ederken uyarmıştık.

"Bu adam ülkesinde şikeden hüküm giydi, almayın!"

Dinlemediler.

Dinlememekle kalmayıp şikeciye övgüler dizdiler.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu imza töreninde şöyle demişti.

"İlk transferimiz Brezilya Serie A takımlarından Santos'un kaptanı Bauermann. Kendisi tecrübeli ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah bu transferin hem Alanyaspor için hem de kendisi için hayırlı olacağını düşünüyoruz."

"Hayır"lı oldu!

FIFA'nın uyarısı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu şikeci Eduardo Bauermann'ın lisansını tescil etmedi, "hayır" dedi.

Adam 4 haftadır forma giymeden, oturduğu yerden para kazanıyor.

Şimdi başkan Hasan Çavuşoğlu'na sormak gerekiyor.

- Bu transfer nasıl hayırlı oldu.

- Eduardo Bauermann'ın şikeci olduğunu bile bile neden aldınız?

- Bu futbolcuyla kaç milyon dolar karşılığında anlaştınız?

- Boşa giden Alanyaspor'un bu parasını cebinizden ödemeyi düşünüyor musunuz?

- Alanyasporlu futbolcular dünkü antrenman öncesi bir Türk Bayrağıyla 30 Ağustos'u kutladı, Atatürk ve arkadaşlarını andı. Aralarında şikeci Eduardo Bauermann da vardı.

Ona Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlattınız mı?

Cevap verin Sayın Hasan Çavuşoğlu.

Kamuoyu sizden bu soruların yanıtını bekliyor.