Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı

Çin ve İsveç'ten bilim insanlarının İngiltere Biobank verilerini incelediği çalışma, kahve ve çayda bulunan kafeinin kalp sağlığına iyi geldiğini gösterdi.

Çay ve kahve, dünya genelinde en sevilen içecekler arasında yer alır. Bu içeceklerle ilgili araştırmalar devam ederken, aşırı tüketiminin zararlı olabileceği de uzmanlar tarafından belirtildi.

Ancak, çay ve kahve hakkında yapılan yeni bir araştırma, bu içecekleri sık tüketenleri sevindirecek sonuçlar ortaya koydu.

Düzenli olarak çay ve kahve tüketen kişilerde bazı hastalıkların görülme sıklığı önemli ölçüde azalıyor.

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Araştırmaya göre, düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde hipertansiyon, felç, diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi kardiyometabolik rahatsızlıkların gelişme riski düşüyor. Özellikle günde üç fincan kahve veya beş fincan çay içen katılımcılar, bu hastalıklardan iki veya daha fazlasına yakalanma riskini %40'tan fazla azalttı.

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Bilim insanlarının çay ve kahve üzerine yaptığı bu araştırmalara 300'den fazla kişi katıldı ve sağlık verileri 11 yıl boyunca takip edildi.

Katılımcılar, hiç tüketmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları elde etti.

Ayrıca, kafein tüketenlerin kan testlerinde daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci belirtileri görüldü.

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Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden epidemiyolog Xujia Lu'nun liderlik ettiği ekip, "Bu bulgular, orta miktarda kahve veya kafein tüketimini teşvik etmenin kardiyometabolik hastalıkların önlenmesinde geniş kapsamlı yararlar sağlayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu araştırma kahve ve çayın kardiyovasküler sağlığı korumada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Ancak, bu bulguların daha fazla araştırma ile doğrulanması gerektiği belirtildi.

Araştırma, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlandı.

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