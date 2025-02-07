Sıla bebek davasında karar belli oldu

Cinsel istismar ve kafa travması sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin anne ve dört sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, "İhmali davranışla kasten öldürme"den 24 yıl, "Suç delillerini karartma"dan 3 yıl, "Suçu bildirmeme"den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya "Kasten öldürme"den 7 yıl, "Cinsel istismar"dan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise "Cinsel istismar"dan 7 yıl hapis cezası aldı.

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DİĞER SANIKLARA BERAAT



Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti.

İSTENEN CEZALAR



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

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Çocuk sanıklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.



Olaya ilişkin dosyalar duruşmanın ilk celsesinde birleştirilmişti.

NE OLMUŞTU?



Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.



Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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