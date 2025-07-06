Silah bırakma şovunun 'davetli listesi' ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çıkışı ile başlayan yeni çözüm süreci, iktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırıldı.

Süreçte gelinen noktada terör örgütü PKK, fesih kararını açıklamıştı. Terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde yapacağı şov ile silahlarını bırakacağını iddia etti.

Öte yandan bu şova davet edilecek kurumların listesi de ortaya çıktı.

LİSTEDE YOK, YOK!

Mezopotamya Ajansı'ndan Azad Altay'ın iddiasına göre Türkiye'den çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, baro ve derneklerin davet edildi.

SİYASİ PARTİLER

Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Yeşil Sol Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Halk Evleri, Sol Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, CHP, Vatan Partisi.

Öte yandan yeni açılım sürecinde aktif olarak rol alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) listede adının yer almaması dikkat çekti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DERNEKLER

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD).

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD), Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernegi (GÜNSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği.

DEM Parti Heyeti'nden İmralı'ya ziyaret

Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi. Buluşma öncesi strateji toplantısı