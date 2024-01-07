Silah taciri çok sayıda silahla yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalar neticesinde Menemen ilçesinde O.T. adlı şüphelinin yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

O.T. adlı şüphelinin belirlenen adresine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 otomatik av tüfeği ve 62 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.