Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da gece saatlerinde yaşanan olan Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre mahalledeki Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Edilen sözlerin sertleşmesiyle tartışma bir anda fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflar çok geçmeden silah ve bıçaklarına sarıldı. Kavgada Umut V. adlı şahıs önce bıçaklandı sonra da karşı tarafın açtığı ateşle yaralandı.

Yaralanan vatandaş olay yerinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e kendi imkanlarıyla gitti. Hastaneye varır varmaz tedavi altına altına alınan yararlının olayı polise ihbar etmesinden kısa süre sonra çok sayıda polis ekibi ve çarşıda bulunan mahalle bekçileri olay mahalline sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonrasında kavgaya karıştığı öğrenilen 6 şahıs ifadelerine başvurulması adına polis merkezine götürülürken, olayın cereyan ettiği yerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.