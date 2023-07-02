Silahlı kavgada yaralandı kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aktepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. A.U. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.U. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Yaralı halde otomobiline binen A.U., kendisinin kullandığı aracıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne geldi. Yaralandığını söyleyen A.U., burada tedaviye alındı. A.U.’nun hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.