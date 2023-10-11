Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

KAYNAK: AA
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Antofagasta kentine bağlı Socaire kasabası olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 10.01'de ve yerin 245 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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