Şili'de yeni işsizlik oranı açıklandı

Şili'de işsizlik oranı, 2025 Ocak ayında %8'e düşerek iki yılın en düşük seviyesine indi. Bu, piyasa beklentilerinin %8.2'nin altında kalırken, önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık bir azalmayı işaret ediyor. İş gücü, %0.8 oranında bir artış gösterirken, istihdam edilenlerin sayısı %1.3 oranında yükseldi ve işsiz sayısı %4.1 oranında azaldı. İşsizliğin bu denli azalmasının en büyük nedeni, daha önce çalışan olup işsiz kalanların sayısındaki %4.2'lik düşüş ve ilk kez iş arayanların sayısındaki %2.8'lik gerileme. Kadınların işsizlik oranı ise %9.1’e çıkarak 0.3 puan arttı. Erkeklerin işsizlik oranı ise %7.2’ye gerileyerek 1.0 puanlık bir azalma kaydetti.

İŞSİZLİĞİN AZALMASINDAKİ TEMEL FAKTÖRLER

Ocak ayında işsizlik oranındaki azalma, iş gücündeki artışla birlikte, istihdam edilenlerin sayısındaki büyümeyle de desteklendi. Şili’de istihdam edilenlerin sayısı %1.3 oranında arttı. Bununla birlikte, daha önce çalışmış olan ancak işsiz kalan kişilerin oranı %4.2 oranında düşerken, ilk kez iş arayanların sayısı da %2.8 oranında geriledi. Bu durum, ekonominin daha fazla insana iş sağlama konusunda başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak, kadınların işsizlik oranındaki artış dikkat çekiyor. Kadınlar için işsizlik oranı %9.1’e yükseldi ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık bir artışı ifade ediyor.

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KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ İŞSİZLİK FARKI

Kadınların işsizlik oranındaki artışın ardında, çeşitli sosyal ve ekonomik faktörler yatıyor olabilir. Bununla birlikte, erkeklerdeki işsizlik oranındaki düşüş, özellikle sanayi ve ticaret sektörlerindeki istihdam artışından kaynaklanıyor olabilir. Erkeklerin işsizlik oranı %7.2’ye gerileyerek 1.0 puanlık bir azalma kaydetti. Bu, erkeklerin iş gücüne katılım oranındaki artışı yansıtıyor. Şili’deki işsizlik oranları arasındaki bu fark, aynı zamanda ekonomik eşitsizliğin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.

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İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ GÖSTEREN SEKTÖRLER

Şili’de informal (gayri resmi) istihdam oranı da önemli bir düşüş yaşadı ve yıllık bazda %1.3 puanlık bir azalma ile %26.3’e geriledi. Bu düşüş, özellikle ticaret ve imalat sektörlerinde görülen informal iş gücündeki azalmanın bir sonucu. Gayri resmi iş gücünün azalması, aynı zamanda daha fazla kişinin resmi sektöre geçiş yapmasının bir göstergesi olabilir. İş gücündeki bu dönüşüm, ekonominin daha düzenli ve sürdürülebilir hale gelmesinin sinyallerini veriyor.

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POZİTİF BEKLENTİLER VE POTANSİYEL RİSKLER

Şili ekonomisi, işsizlik oranındaki düşüşle birlikte umut verici bir büyüme sergiliyor. Ancak, kadılar arasındaki işsizlik oranının artışı, toplumsal eşitsizlik ve ekonomik fırsat eşitsizliklerinin hala devam ettiğini gösteriyor. Ülkede gelir dağılımı ve cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların çözülmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli olacaktır. Öte yandan, informal sektörün azalması, ekonominin daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu dönüşümün hızla gerçekleşmesi ve tüm toplumsal kesimleri kapsaması için daha fazla politika desteğine ihtiyaç duyuluyor.