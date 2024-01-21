Silinen rehber nasıl geri getirilir?Artık silindi korkusuna son

Seneler önce telefon numaralarını telefon defterlerine yazarak saklayabilirdik.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ceplerimize giren telefonların vesilesiyle artık bir tuş kadar yakınımızdalar.

Tek bir tuşla istediğimiz kişiyi ya da kişileri kolaylıkla arayabiliyoruz.

Peki bu kişilerin numaralarının bir anda ya da yanlışlıkla telefonumuzdan silindiğini düşündüğünüzde ne kadar can sıkıcı olduğunu tahmin edersiniz. Bu durum genellikle neredeyse hepimizin başına gelmiştir. Ve bu durum karşısında kahroluyoruz. Ama artık bunun için üzülmenize ya da kahrolmanıza gerek yok çünkü bazı işlemler bu sorunu çözebiliyor.

Silinen rehberi yeniden getirme

Silinen rehberi geri getirme işlemi için uygulanan birkaç çözüm yöntem bulunuyor. Aşağıda sıralanan yöntemlerle bu sorunu halletmiş oluyorsunuz.

Kişilerinizi silmiş değil “gizlemiş” olabilirsiniz

Neredeyse çoğumuzun başına gelen bu olayda hepimiz rehberimizin silindiğini düşünüyoruz ama aslında silinmemiş gizlenmiş olabilir. Kişileri tekrardan görünür hale getirmek için:

KİŞİLER UYGULAMASINA GİRİN

Sağ üstte bulunan “Ayarlar” bölümüne tıklayın

Kişi yönetiminin altında yer alan “Görüntüleme tercihleri” penceresine dokunun.

Karşınıza açılan pencereden “Tüm kişiler” seçeneğini aktifleştirin.

Cihazınızda kayıtlı olan tüm kişiler artık rehberinizde görünmeye başlayacaktır.

GOOGLE HESABINIZDAN DEĞİŞİKLİKLERİNİZİ YENİDEN DÜZENLEYİN

Büyük ihtimalle Android cihazınız Google hesabınızla senkronize edilmiştir. Eğer durum bundan kaynaklıysa, silinen rehberi geri getirme umudunuz var demektir. Google hesabı, kişilerinizi yedekleme özelliğine sahip olup ve “Değişiklikleri geri al” seçeneğiyle tüm kişilerinizi geri alabilirsiniz.

Fakat, önemli detay, son 30 gün içinde yedekleme yapmanız. Gmail hesabınız, rehberiniz bulunan her kişinin 30 günlük geçmişini saklı tutar.

Adım 1: Tarayıcınız üzerinden Gmail hesabınıza girin.

Adım 2: Profil resminizin altında bulunan “Kişiler” seçeneğini seçin. Burada Google hesabınız ile senkronize edilmiş tüm kişiler karşınıza çıkacak.

Adım 3: Ardından üst kısımdaki “Yeni sekmede aç” seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Açılan pencereden sağ üst kısımda bulunan “Ayarlar” seçeneğine tıklayın. Ardından “Değişiklikleri geri al” seçeneğine dokunun.

Adım 5: Buradan 10 dakika ile 30 gün arasında herhangi bir yerden geri yüklemek istediğiniz zaman aralığını tıklayın, sonra Geri Al öğesine dokunun.

Adım 6: Gmail, “Kişi listeniz seçtiğiniz tarihte olduğu gibi geri yüklenecek. Bu değişikliklerin cihazınızda görünmesi biraz zaman alabilir” bir bildirim gönderecektir. İşlem tamamlandıktan sonra kişileriniz seçtiğiniz tarihte olduğu gibi geri telefonunuza yüklenecektir.

REHBERİ GERİ GETİRMEK İÇİN DIŞA AKTARMA YÖNTEMİNİ YAPIN

Yukarıda verilen işlemi uyguladığınız halde kişileriniz geri gelmediyse, rehberiniz gerçekten gitmiştir. Bunun için rehberinizi daha önce Google hesabınıza yedeklemiş olmanız gerekiyor. Eğer daha önceden buna yönelik tedbirinizi aldıysanız hemen şu işlemleri yapmaya başlayın.

Adım 1: Tarayıcınız üzerinden Gmail hesabınıza giriş sağlayın.

Adım 2: Profil resminizin altında bulunan “Kişiler” kutucuğunu seçin. Açılan kutuda Google hesabınız ile senkronize olan tüm kişiler karşınıza çıkacaktır. Ardından üst kısımda yer alan “Yeni sekmede aç” seçeneğine basın.

Adım 3: Açılan pencerenin sol tarafında yer alan “Dışa aktar” seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Buradan dışa aktarmak istediğiniz dosya biçimini işaretleyin. “vCar” bunun için daha sağlıklı olacaktır.

Adım 5: Eğer bu işlemleri telefonunuzdan yapıyorsanız, indirilen dosyayı açtıktan sonra kişileriniz yenide geri gelecektir. Yalnız bilgisayar üzerinden yapıyorsanız, indirilen kişiler dosyasını telefonunuza aktarma işlemi yapmanız gerekecektir.