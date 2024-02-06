Şili'nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Güney Amerika ülkesi Şili’de, daha önce 2010 ve 2014 ile 2018 ve 2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Sebastian Pinera, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Mevcut iki hükümet yetkilisi ve 74 yaşındaki eski devlet başkanının eski bir danışmanı bu haberleri doğruladı.

Eski danışman, Pinera'nın kazadan sağ kurtulamadığını ancak helikopterde bulunan üç kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Şili'nin ulusal afet ajansı SENAPRAD, güneydeki Lago Ranco kasabasında bir helikopter kazası meydana geldiğini ve bir kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını doğruladı.