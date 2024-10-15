Silivri’de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silivri’de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Silivri'de 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak'ta meydana geldi.

G.S. isimli kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri’de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Silivri’de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Son Haberler
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Kargayla kasap dost oldu
Kargayla kasap dost oldu
Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
Suç makinesi yakalandı!
Dolar güne nasıl başladı? 15-10-2024
Dolar güne nasıl başladı?
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi