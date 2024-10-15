Silivri’de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak'ta meydana geldi.

G.S. isimli kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.