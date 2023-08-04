Silivri'de tarlada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Silivri'de saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan ve bitişindeki bir villanın bahçesindeki ahır ile ağaçlara sirayet eden yangın söndürüldü.

KAYNAK: AA
Silivri'de tarlada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Selimpaşa Doğatepe mevkisinde, saman balyaları bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevler, tarlanın bitişiğinde bulunan bir villanın bahçesindeki ahıra ve ağaçlara da sirayet etti.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında bazı ağaçlar ve tarladaki yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.

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