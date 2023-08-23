Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi

Silivri'de temizlik işçileri maaşlarının yetersiz olduğunu iddia ederek eylem kararı aldı. Eylem yapılan alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleriyle çalışanlar arasında arbede yaşandı.

Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 100 kişi, maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek eylem kararı aldı. Müdürlük binasının önünde toplanan belediye çalışanları maaşlarında düzenleme yapılana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.

Polis eylem yapılan alanda yoğun güvenlik önlemi alırken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bilindiği üzere özel ya da kamu işyerlerinde işçi-işveren ilişkileri, çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. Silivri Belediyemiz, çalışma barışına her daim önem veren bir anlayışla, işveren olarak şehrimizde yaşayanlara hizmet götürmekle görevli çalışanlarının emeklerine saygıyı önceliklemiş ve bütçe imkanlarının el verdiği oranda Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenen ücret ve diğer sosyal haklarını tamamıyla ve zamanında ödemiştir. Ülkemizin son zamanlarda yaşanan pandemi, savaş, sel, yangın ve deprem gibi felaketlere bağlı olarak karşı karşıya kalınan ekonomik hayattaki sorunların neticesinde ortaya çıkan hayat pahalılığı, herkesi olduğu gibi çalışanlarımızı da etkilediği bir gerçektir. Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin aynı zamanda kurumları ve belediyeleri de etkilemesi kaçınılmazdır" dedi.

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