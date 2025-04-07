Silivri'deki Ümit Özdağ'dan kritik uyarı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Silivri'deki tutukluluk hali devam ediyor. 77 gündür tutuklu bulunana ve hakkında henüz iddianamesi hazırlanmayan Özdağ, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Zafer Partisi lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden Mahir Polat ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Polat, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle cezaevinde de sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

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Ümit Özdağ paylaştığı mesajında Mahir Polat'ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayati tehlikesinin olduğunun altını çizdi.

Sayın Mahir Polat’ın yüksek tansiyon sorunu maalesef ağır bir seyir izliyormuş. Her gün 2 defa ölçülen tansiyon 18-20 civarında imiş. Hatta 24’e kadar çıktığı olmuş. Böyle yüksek bir tansiyon insan aklına bile getirmek istemiyor ama beyin kanamasına hatta hayatını kaybetmesine… pic.twitter.com/aYnNbgYfqo — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 7, 2025

İŞTE ÖZDAĞ'IN O MESAJI:

Sayın Mahir Polat’ın yüksek tansiyon sorunu maalesef ağır bir seyir izliyormuş. Her gün 2 defa ölçülen tansiyon 18-20 civarında imiş. Hatta 24’e kadar çıktığı olmuş. Böyle yüksek bir tansiyon insan aklına bile getirmek istemiyor ama beyin kanamasına hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.

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Allah korusun Silivri’de Sayın Polat’ın başına bir şey gelirse bu Türkiye’de de zaten yüksek olan siyasal, ekonomik ve toplumsal tansiyonu daha da yükseltir. Bu durumda Türkiye Sayın İmamoğlu ve ekibinin gözaltına alınması ve tutuklanmasının neden olduğu 35 milyar dolarlık maliyetin yarattığı (toplam maliyet çok daha yüksek) ekonomik zararı aşan bir yüksek tansiyon ile karşı karşıya kalabilir.

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Sayın Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması başta hak, hukuk ve adaletin mutlak şartı olmasının yanısıra Türkiye’nin ve Sayın Polat’ın yüksek tansiyonlarının düşürülmesi için zaruridir. Sayın Polat’a acil şifalar dilerken, karar verici makamlara devleti, akıl ve vicdanla yönetme sorumluluğu altında olduklarını hatırlatmak istiyorum.