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  • Silivrili Liseliler elektrikli otomobil yaptı. Japon konsolos görmeye geldi. Helal olsun size çocuklar

Silivrili Liseliler elektrikli otomobil yaptı. Japon konsolos görmeye geldi. Helal olsun size çocuklar

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli otomobil yaptı. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi öğrencileri ziyaret etti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:51
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Silivrili Liseliler elektirikle otomobul yaptı. Japon konsolos görmeye geldi

Silivrili Liseliler elektrikli otomobil yaptı. Japon konsolos görmeye geldi. Helal olsun size çocuklar
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Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli otomobil yaptı. Otomobil, Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki program ile sergilendi. Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve iş dünyasından temsilciler de katıldı. 

BAŞKONSOLOS ERTUĞRUL FIRKATEYNİ’NİN HİKAYESİNİ ÖĞRENCİLERE ANLATTI

Üretim alanını ve Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölyeleri yakından inceleyen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, okul müdürü ve yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaretten ve okulda öğrencilere sağlanan şartlardan çok etkilendiğini dile getiren Kasahara Kenichi, öğrencilerle de sohbet etti. 

Okulda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zekeriya Artar ise Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile yapılan görüşmede Japonya’da bir kardeş okul talepleri olduğunu, bu konuda verilecek desteğin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

NİTELİKLİ OKUL, NİTELİKLİ MEZUN

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından başlatılan proje okullar listesine de girdi. Proje ile okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve öğrenciye mezun olduğu alanda sürdürülebilir nitelikli iş temin edilmesi amaçlanıyor. Listede yer alan okullarda öğrenciler, ilk günden itibaren istihdam odaklı bir anlayışla karşılanırken, özel bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

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Kelaynak
26.09.2022 18:00
Çocuklar bile elektrikli otomobil yaptı, birileri hâlâ togu piyasaya çıkarmaya uğraşıyor. Bu arada Japon bile gelip bakarken bizim bakanlar uğramamış mı?  
 
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