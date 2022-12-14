﻿Silivri'de bıçaklı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Yeni mahalle 1 Kasım caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki aracının içerisinde bulunan Ayhan Ergün (46), yanına gelerek tartışmaya başlayan Murat Ö. isimli 20 yaşındaki bir genç tarafından boğazından bıçaklandı.
SALDIRGAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI
20 yaşındaki genç olay yerinden kaçarken olay vatandaşlar tarafından sağlık ve emniyet ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Ayhan E.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, genç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. (İHA)
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