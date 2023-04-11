11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Silvan'ı sağanak vurdu. Meteoroloji uyardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji uyarı yaptı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:03
Takip Et

Silvan'ı sağanak vurdu. Meteoroloji uyardı

Silvan'ı sağanak vurdu. Meteoroloji uyardı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bölgede olduğu gibi Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. 

Sabah erken saatlerde başlayan sağanak etkisini sürdürmeye devam ederken, vatandaşların muhtemel durumlara karşı da tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin ediliyor. Bölgede zamanla soğumaya bağlı olarak 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar seklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
5
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.