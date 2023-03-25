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Şimdi de depremzede çocukları gülümsetecekler

Kanserle mücadele eden çocuklara sağladığı ücretsiz imkanlarla ön plana çıkan Gülmek İyileştirir Derneği İstanbul Yarı Maratonu’yla kapılarını depremde zarar gören çocuklara açıyor.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:36
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Şimdi de depremzede çocukları gülümsetecekler

Şimdi de depremzede çocukları gülümsetecekler
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Kanser tedavisi gören çocukları sosyal hayata adapte etmek için ücretsiz oyun ve sosyalleşme imkanı veren Gülmek İyileştirir Derneği kapılarını depremzede çocuklara açıyor.

Kanser savaşçısı minik kahramanlar ve ailelerine Hijyenik Oyun Merkezlerinde ücretsiz olarak sağlayan dernek, hijyenik oyun merkezlerini depremde zarar görmüş çocuklara açıyor.

Depremzede çocukların yüzünü de güldürmek için yola çıkan dernek, İstanbul Yarı Maratonu’nda gönüllülerin katılımıyla farkındalık yaratacak.

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