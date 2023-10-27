Şimdiye kadar bildiğiniz ‘korkunç sesi’ unutun. Dinozorların sesleriyle ilgili şaşırtıcı bulgular ortaya çıktı

Bilim insanları bir dinozor fosili üzerinde yaptığı çalışmada, dinozorlara ait ilk sağlam gırtlak kemiğini ortaya çıkardı. Şaşırtıcı bulgular elde edilen araştırmada birçok dinozorun ardıç kuşu gibi sesler çıkarabileceği ortaya çıktı.

Şimdiye kadar bildiğiniz ‘korkunç sesi’ unutun. Dinozorların sesleriyle ilgili şaşırtıcı bulgular ortaya çıktı

Bilim dünyasının verdiği ismiyle Pinacosaurus grangeri türü dinozor fosili üzerinde yapılan çalışma, bir dinozora ait ilk sağlam gırtlak kemiğini ortaya çıkardı. Araştırma, dinozorların seslerine ait tahminleri değiştirdi ve birçok dinozorun ardıç kuşu gibi sesler çıkarabileceği ortaya çıktı. Bulgular, dinozorların gırtlak yapısıyla ilgili en net bilgileri sunacağı belirtiliyor.

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Dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan süreçte en merak edilen konulardan birisi de dinozorlar oldu. İnsanlık öncesi dönemde yaşayan ve henüz net bir şekilde bilinmeyen yok oluşlarıyla hala merak konusu olan dinozor nesline ait ortaya çıkan son bulgular oldukça şaşırtıcı.

FİLMLERDE GÖSTERİLENLERDEN ÇOK FARKLIYMIŞ GERÇEK

Pinacosaurus grangeri türü dinozor fosili, bir dinozora ait ilk sağlam gırtlak kemiğini barındırıyor. Bugüne dek dinozorlar iri ve vahşi görünümüyle tanındı. "Jurassic Park" gibi filmlerinden de aşina olunan yırtıcı sesleri sadece tahmin ediliyor. Ancak Pinacosaurus grangeri fosili üzerinde yapılan çalışma bu durumun tamamen farklı olduğunu gösteriyor.

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DİNOZORLAR ARDIÇ KUŞU GİBİ SESLER ÇIKARMIŞ OLABİLİR

Fosilin, bir dinozora ait ilk sağlam gırtlak kemiğini barındığı belirtildi. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, dinozorların seslerine ait tahminleri ortaya çıkardı. Buna göre birçok dinozor, ardıç kuşu gibi sesler çıkaracağı tahmin edilen bir gırtlak yapısına sahip.

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YAPISI BOZULMAYAN FOSİLLER NET BULGULARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARABİLİR

Araştırmayı Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi Müzesi'nden paleontolog Junki Yoshida yönetti. Orta boy sınıfına giren 5 metrelik dinozorun yaklaşık 2 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Yoshida, yapılan araştırmaya ilişkin olarak "Bu, dinozor seslerini anlamanın ilk adımıdır." dedi.

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Araştırmayı gerçekleştiren paleontolog Junki Yoshida, birçok konuda fikir sahibi olduğumuz dinozorların gırtlak yapısıyla ilgili en net bulguların yakın tarihte çıkmasının nedeninin gırtlaktaki kıkırdakların bozulmaya meyilli olması ve bugüne kadar sağlam gırtlak yapısına hiç rastlanmaması olduğunu söyledi.

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