Simide büyük zam. Artık simit bile lüks oldu

Kahvaltıların vazgeçilmesi olan simide İzmir'de yüzde 40 oranında zam geldi.

Simide büyük zam. Artık simit bile lüks oldu

Yüksek enflasyon oranları her geçen birkaç ürünün fiyatını artırırken bu kez fiyatı artan ürün sabahların vazgeçilmezi simit oldu.

İzmir'de gevrek olarak bilinen ve tüm Türkiye tarafından sadece kahvaltıda değil günün her saatinde sevilerek tüketilen simide yüzde 40 zam geldi.

İzmir'de 5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesinin perşembe gününden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

ss-001.png

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi Spor
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu