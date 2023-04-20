Simide büyük zam. Artık simit bile lüks oldu

Yüksek enflasyon oranları her geçen birkaç ürünün fiyatını artırırken bu kez fiyatı artan ürün sabahların vazgeçilmezi simit oldu.

İzmir'de gevrek olarak bilinen ve tüm Türkiye tarafından sadece kahvaltıda değil günün her saatinde sevilerek tüketilen simide yüzde 40 zam geldi.

İzmir'de 5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesinin perşembe gününden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile 5 liradan satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozu, yüzde 40 oranında zamlanarak 7 lira oldu. Yeni fiyat, 20 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.