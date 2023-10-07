Simone Biles altın madalyayla döndü. Nefes kesti

Yaklaşık iki yılın sonunda cimnastiğe dönen ABD'li Simone Biles, ilk organizasyonunda altın madalya elde etti.

Simone Biles altın madalyayla döndü. Nefes kesti

Yaklaşık iki yılın ardından Belçika'daki 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılan ABD'li Simone Biles, ilk organizasyonunda altın madalya kazandı.

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde kadınlar bireysel genel tasnif finalleri yapıldı.

Asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde toplam 58.399 puan alan ABD'li Simone Biles, organizasyonda altın madalya kazandı. Biles, iki yılın sonunda katıldığı ilk organizasyonda altın madalya elde etmiş oldu.

Organizasyonda 56.766 puan elde eden son dünya şampiyonu Brezilyalı Rebeca Andrade ikinci, bir diğer ABD'li Shilese Jones, 56.332 puanla üçüncü oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle bazı yarışlara katılmayan Simone Biles, olimpiyat sonrası takım arkadaşlarıyla, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürerek Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermişti.

Uzun bir süre cimnastikten uzak kalan ABD'li sporcu, Antwerp'teki 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılma kararı almıştı.

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(AA)

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