Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri

Titan denizaltı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın dizide yer aldığının görülmesinin ardından yeni ortaya çıkan bir tahmin duyanları şoke ediyor. Birçok toplumsal olayı tahmin eden çizgi dizi son olarak Türkiye'deki deprem öngörüsüyle bomba etkisi yaratmıştı.