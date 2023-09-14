Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri

The Simpsons ya da Türkçe Simpsonlar olarak bildiğimiz çizgi dizinin 2024 kehaneti tüyleri diken diken etti.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 1

Yurt Gazetesi'nin haberine göre, The Simpsons komedi ve hiciv türündeki animasyon dizisiyle uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alıyor. Bu çizgi dizinin beklenmedik bir şekilde geleceği önceden tahmin ettiğini düşünüyor.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 2

Matt Groening tarafından yaratılan ve 1989 yılında televizyon ekranlarına merhaba diyen efsanevi animasyon dizisi The Simpsons geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündemde sık sık yer alıyor.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 3

Titan denizaltı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın dizide yer aldığının görülmesinin ardından yeni ortaya çıkan bir tahmin duyanları şoke ediyor. Birçok toplumsal olayı tahmin eden çizgi dizi son olarak Türkiye'deki deprem öngörüsüyle bomba etkisi yaratmıştı.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 4

The Simpsons bu kez bambaşka bir konuyu tahmin etti. Dizinin eski bir bölümünde güneşin aşırı sıcaklığına dikkat çekildi.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 5

Bahse konu bölümde Hans isimli karakter, güneşin yakıcı sıcaklığında geçen bir sahnede erimeye başlıyor. Ardından, gazetenin mürekkebi de yüksek sıcaklığa dayanamayarak eriyor ve hemen ardından bir kelebek sıcaklıktan yanıp tutuşuyor.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 6

Öğrencilerin sıcaklığa karşı korunabilmek için bir klimalı alanı sığınak olarak kullanmalarıyla ilgili sahne ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 7

Bu sahneler, gelecekte bir "sıcaklık pandemisi" yaşanabileceğine dair düşünceleri akıllara getirdi.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 8

Küresel iklim krizi ve aşırı sıcak havaların bu yıl baş ağrıtmasıyla geçtiği bir dönemde, "The Simpsons" dizisinin bu kehaneti daha da ilgi çekici hale geliyor.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 9

Öte yandan, bazı bilim insanları ve aktivistler, bu sahnelerin gerçek hayatta karşılaşılan iklim değişikliği sorununa dikkat çektiğini ve insanların sorumluluk alması gerektiğini belirttiler.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 10

Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor.

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 11

İŞTE THE SİMPSONS 2024 YILINDAKİ DİĞER KEHANETLERİ

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 12

ENFLASYON KRİZİ

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 13

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE ÇİN ARASINDA NÜKLEER ÇATIŞMA

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Simpsons'tan kabir azabı gibi 2024 kehanetleri 14

TRUMP, 2024'TE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI OLACAK

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