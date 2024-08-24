Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kahramanmaraş ve çevresine yağış uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası akşam saatlerinde yağmur başlandı. Etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İl merkezi ve Göksun ve Andırın ilçeleri ile kırsalında da etkili olan sağanak yağışı ara ara sürerken, şimşekler adeta gök kubbeyi gündüze çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Sağanağın etkili olduğu şehirde ara ara su baskınları da yaşandı. Yağış nedeniyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.