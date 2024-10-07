Sinaloa Karteli'nin tetikçisini yakalatan şey şarkı sözü müydü?

El Piyi'nin gizemi, uzun yıllardır "narcocorrido" söz yazarlarını heyecanlandırıyor. Federal hükümetten kaynaklar, medyaya yaptıkları açıklamalarda, kartelin tetikçisinden bahseden bu şarkıların soruşturmanın yönünü belirlediğini belirtti. El Pais gazetesi de corrido türü müziğin uzmanlarına, şarkıların istihbarat operasyonlarındaki yerini sordu.

Gamez'le ilgili şarkı sözlerinde örgüte sadakati ve El Nini olarak bilinen Nestor Isidro Perez-Salas gibi üst düzey isimlere yakınlığı öne çıkıyor.

(El Nini, Sinaloa Karteli'nin Los Chapitos fraksiyonunun güvenlik şefi. Los Chapitos kasım ayında Culiacan'da yakalanan El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları tarafından yönetiliyor.)

Örneğin Larry Hernandez ile Los Caimenes de Sinaloa'nın söylediği Corrido del Piyi şarkısının sözleri şöyle: Beni Nini'nin hemen yanında göreceksin / Onun yanından ayrılmayacağım, o benim kardeşim gibi […] Tanıştığımıza memnun oldum, bana El Piyi derler / İşte buradayız, patron Ivan'ın emrine amadeyiz. (Şarkıda Ivan olarak bahsedilen kişi El Chapo'nun oğlu Ivan Archivaldo Guzman'dan başkası değil.)

9 Eylül tarihinde başlayan şiddet olayları, Culiacan'da tam bir kaos ortamı yarattı. Sinaloa Karteli'nin kontrolünü ele geçirmek için çarpışan iki fraksiyon (Los Chapitos ile El Mayo lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın adamları) şehri savaş alanına çevirdi. Eylülün son iki haftasında eyalet genelinde kartel şiddeti nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti. El Piyi de bu süreçte yakalandı.

TEK İSTİHBARAT KAYNAĞI BU OLAMAZ

Meksika İleri Sosyal Antropoloji Çalışmaları ve Araştırma Merkezi'nden (CIESAS) müzik tarihçisi Luis Omar Montoya, bir corrido'dan bir suçlu hakkında ipuçları elde edilebileceğini ancak bunun kesinlik taşımayacağını belirtti.

El Piyi'nin yakalanmasında Culiacan'daki şiddet olaylarının yarattığı ortamın önemine dikkat çeken Montoya, "Elbette corrido'ların içerdiği bilgiler kullanılabilir ancak Meksika ordusunun birini yakalamak için sadece bir corrido'ya bel bağlamış olmasının kesinlikle olası olmadığını düşünüyorum" dedi.

El Piyi'nin yakalanmasının ardından, Milenio gazetesine konuşan federal kaynaklar, geleneksel corrido ile modern müzik türlerini bir araya getiren corridos tumbados türünde eserler veren müzisyenlerin şarkılarından faydalandıklarını söylemişti.

Corridos tumbados türünün tanınmış isimleri arasında yer alan Peso Pluma, Roberto Laija ve Luis R. Conriquez'in şarkılarında El Piyi hakkında ifadeler yer alıyor. Örneğin Pluma'nın La People II şarkısında El Piyi, El 27 olarak bilinen ve Sinaloa Karteli'nin tetikçilerinin capo'larından olan Jorge Humberto Figueroa-Benitez ile ilişkilendiriliyor ve "Patronumuzun oğlunu savunacağız […] / 27 ve Piyi, toprakla, aileyle ve büyüklerle ilgileniyor" ifadeleri kullanılıyor.

Bu şarkı sözleri belli detayları ortaya koyuyor. Ancak Montoya modern corrido'ların anlatım dilinin "çok zayıf" olduğunu, bu nedenle El Piyi'nin yakalanmasında önemli rol oynadıkları açıklamasına şüpheyle yaklaştığını söyledi.